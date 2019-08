La Viking è già a pieno carico | soccorso un gommone in Libia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Pina Francone La nave di Msf e Sos Mediterranée ha salvato ottanta persone al largo delle coste libiche. Salvini avverte la Ong: "Non attracchino in Italia" L'Oceancontinua le proprie operazioni di salvataggio in mare. La nave di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée è partita nei giorni scorsi dal porto francese di Marsiglia, puntando dritto verso le acque libiche per salvare vite umane. E oggi la nave delle due Ong ha completato ildi unin difficoltà in acque internazionali a largo, appunto, delle coste della. A darne notizia è Msf, che su Twitter scrive: "Tutte le persone sono al sicuro a bordo". Il post è stato ritwittato da Alarm Phone che ripubblica l'allerta diramata ieri su un'imbarcazione a largo dellacon 80 persone a bordo, incluse 5 donne e 4 bambini. "Questa mattina abbiamo ricevuto un aggiornamento sulla posizione Gps. ...

DavideRonni : L’ONG DI MACRON HA GIÀ RICEVUTO 3,5 MILIONI PER PAGARE LE MULTE DI SALVINI - capitanwhale : @francescatotolo @RescueMed @seawatchcrew @openarms_fund @seaeyeorg @MSF_ITALIA @SOSMedFrance E la Viking è già in porto a Marsiglia -