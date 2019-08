Francesco | Preoccupato dai sovranisti | i loro discorsi somigliano a quelli di

Fonte : repubblica

(Di venerdì 9 agosto 2019) In una lunga intervista alla Stampa il Papa elenca le spine che fanno sanguinare il mondo: dai populismi all'ambiente e alla chiusura delle porte per i migranti in fuga

