Fitch:rating invariato,outlook negativo

L'agenziaconferma ilBBB per l'Italia con.Pesa, si legge in una nota, l'alto livello del debito pubblico, una crescita debole e la crescente incertezza legata all'attuale dinamica politica.ipotizza che non scatterà nessuna clausola di salvaguardia dell'Iva e che quindi non ci sarà alcun aumento. Stima inoltre che ci sarà un flat tax del 15% che "potrebbe essere limitata a redditi annui inferiori a 50.000 euro" con un costo di circa lo 0,6%-0,7% del Pil.(Di venerdì 9 agosto 2019)