Elisabetta Gregoraci commenta il gesto di Gabry Ponte

Battiti Live - Gabry Ponte strizza il lato B ad Elisabetta Gregoraci : reazione furiosa - umiliato in diretta tv : Nella serata di mercoledì 7 agosto, in onda su Italia 1, l'ultima puntata di Battiti Live, condotto dalla bellissima Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i tanti ospiti dell'ultima puntata, era presente il celebre dj Gabry Ponte, che ha avuto l'onore di chiudere la serata. Leggi anche :Elisabet

Gabry Ponte tocca il sedere di Elisabetta Gregoraci : il fattaccio in pubblico : Proprio questa mattina vi avevamo parlato di quanto fosse bella Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live. Per la puntata finale del format Mediaset, infatti, la bella showgirl aveva scelto di puntare sulle trasparenze mettendo in mostra due look differenti ma con lo stesso risultato finale. Sensualità a mille con i vestiti total black in tessuto finissimo, che creava allo spettatore un’incredibile sensazione di vedo-non-vedo.\\ Difficile ...

Gabry Ponte - mano morta su Elisabetta Gregoraci : scuse e spiegazioni : Gabry Ponte e la mano morta sul fondoschiena di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: arrivano le scuse e i chiarimenti. Anche l’ex di Briatore interviene sul caso Quella mano morta che indigna il web. A Gabry Ponte non è stato perdonato il gesto nei confronti di Elisabetta Gregoraci che è finito in mondo visione, ieri […] L'articolo Gabry Ponte, mano morta su Elisabetta Gregoraci: scuse e spiegazioni proviene da Gossip e Tv.

Battiti Live - Gabry Ponte imbarazza Elisabetta Gregoraci : è polemica : Gabry Ponte tocca il sedere di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: la reazione di lei Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Battiti Live su Italia 1. E a chiudere la serata è stato il famoso deejay Gabry Ponte, il quale, a fine esibizione, ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha fatto? Nel momento in cui è stato raggiunto dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci, le ha toccato il fondoschiena. Un gesto che ha ...

Gabri Ponte - la “palpatina” a Elisabetta Gregoraci in diretta a Battiti Live su Italia 1 : il video : Sarà stata l’euforia dell’ultima puntata di una fortunata stagione, la voglia di far festa e l’estate, ma durante i saluti finali di “Batitti Live” si è consumato un fuori programma hot sul palco del molo di Sant’Antonio di Bari che è diventato virale in un attimo. A chiudere la fortunata kermesse musicale di Radionorba e andata in onda per cinque appuntamenti su Italia Uno, è stato il dj Gabry Ponte. Terminato il set, ...

Gabry Ponte - accuse social di molestie su Elisabetta Gregoraci ma lui nega tutto - Video : È esplosa la bufera sui social dopo la puntata di ieri sera del Battiti Live, lo show musica estivo di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. I telespettatori più attenti hanno avuto modo di notare che sul finire dello show, Gabry Ponte che si era da poco esibito sul palco dello show, avrebbe provato a fare la 'mano morta' con la padrona di casa. Il Video, diventato virale nel giro di pochissime ore sul web e sui social, ha ...

Elisabetta Gregoraci mozzafiato - sale così sul palco di Battiti live : applausi a scena aperta : L’avevamo lasciata sul palco di Trani con un look total black, reso originali da maxi stivali con lunghissime frange, firmati Philipp Plein, ancor prima Elisabetta Gregoraci era apparsa con luccicanti paillettes verde fluo applicate sul vestito monospalla di Elisabetta Franchi, mentre nella prima puntata del Battiti live 2019, girata a Vieste, aveva puntato sulla maxi scollatura, indossando un minidress aderente con paillettes nere firmato ...

#BattitiLive – Quinta puntata del 07/08/2019 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. : Cassato definitivamente il Wind Summer Festival a causa dei bassi ascolti raccolti nell’estate 2018, tocca ad Italia 1 supplire all’assenza della grande musica sulle reti Mediaset e lo fa anticipando di un mese la messa in onda in differita del Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Anche per questa edizione, alla guida della ...

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo flirt? Lei smentisce : Elisabetta Gregoraci smentisce di avere un nuovo flirt dopo la rottura con Francesco Bettuzzi. Elisabetta Gregoraci potrebbe essersi messa di nuovo in gioco dal punto di vista sentimentale, ma non al fianco di un nuovo fidanzato. La fine del matrimonio con Flavio Briatore ha segnato duramente la conduttrice, anche per via di quell’accordo post divorzio tramite cui si è impegnata a non apparire in pubblico con un uomo diverso ...

BATTITI LIVE 2019 - GALLIPOLI/ Scaletta e diretta : Elisabetta Gregoraci 'Emozionata!' : BATTITI LIVE 2019 GALLIPOLI, quarta tappa. diretta, Scaletta e cantanti della serata. Dai Boomdabash a Nek fino a Benji e Fede e Achille Lauro.

Battiti Live 2019 con Elisabetta Gregoraci : i cantanti della quarta puntata : Battiti Live 2019: i cantanti presenti alla quarta puntata Battiti Live tornerà in tv mercoledì 31 luglio 2019. Come sempre alla conduzione della kermesse musicale ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La quarta puntata andrà in onda da Gallipoli e in piazza, a dar voce a fan e curiosi, ci sarà per il secondo […] L'articolo Battiti Live 2019 con Elisabetta Gregoraci: i cantanti della quarta puntata proviene da Gossip e Tv.

Elisabetta Gregoraci si è Lasciata - Tornerà con Flavio Briatore? : La storia fra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sembra essere arrivata al capolinea. Lui sul web conferma la crisi, lei non parla ma si fa rivedere con Flavio Briatore. Cosa sta succedendo? Possibile ritorno di fiamma? Scopriamolo insieme! Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati. Lo diciamo senza punto interrogativo, perché se lei tace, in compenso nelle ultime ore ha parlato lui. Una serie di risposte ai suoi follower ...