Bitter Sweet | la soap non sarà trasmessa dal 12 agosto per una settimana | tornerà il 19

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nuovo cambio di programmazione in vista per tutti gli appassionati delleopera del pomeriggio di Canale 5. Dopo lo stop di Beautiful e Il Segreto, anche- Ingredienti d'amore, larivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva,sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per un'intera. Una decisione che non renderà contentissimi i fan della serie, i quali dovranno attendere un po' di tempo prima di scoprire l'attesissimo finale di stagione. Cambia la programmazione disospesa per unaNel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la programmazione della prossimadi Canale 5 rivelano cheè assente dal palinsesto e quindi per il momento larisulta sospesa. Da lunedì 12, infatti, alle ore 14:45 non andrà in onda il doppio appuntamento con laopera turca, la ...

