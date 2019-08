Almanacco del 09-08-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) l’del giorno ma voi Ci credete che siamo già venerdì ma Ci credete Ci credete chi lo sa è sveglissimo che più sveglissimo non c’è buongiorno Buongiorno è venerdì 9 agosto Buongiorno da Francesco Vitale siamo Hilary nel fine settimana soprattutto per chi sta svolazzando per le ferie oggi un fine settimana da bollino nero non si sa se è più nero per dire per il traffico per la crisi di governo ma non facciamo Ci mancherebbe Oggi la chiesa ricorda San Romano Martire i santi Fermo e Rustico sempre Martiri noi parliamo di fermo dal latino firmum fermo è un personale attestato in tutta Italia specie al centro dellaalcuni tanti celebrati dal martirologio in Spagna il diminutivo fermine diffuso che poi sarebbe forma giusto perché se c’è se è Francia è che dite Roger giusto per me Vabbè è diffusa in tutti i Paesi Baschi grazie alla celeberrima corsa dei tori di ...

