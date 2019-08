Sicurezza bis | Mattarella firma il decreto ma rileva due criticità | “Rilevanti

Decreto Sicurezza-bis - la manina di Sergio Mattarella : promulgato - ma con una lettera di richiamo : La "manina" di Sergio Mattarella sul Decreto-sicurezza bis, testo decisivo per la Lega e Matteo Salvini. La legge è stata promulgata, ma con due criticità pesanti, contenute in una lettera inviata ai presidenti delle Camere, che per questa ragione sono stati ricevuti al Quirinale nelle ore caldissim

Mattarella promulga il Decreto Sicurezza bis ma esprime "rilevanti perplessità" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.Nella lettera ...

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

Decreto Sicurezza bis : disordini di piazza o allo stadio repressi con pene più severe : Il Decreto sicurezza-bis, convertito definitivamente in legge dal Senato lunedì pomeriggio, oltre al traffico di clandestini punta a rafforzare le norme di sicurezza pubblica sia sul versante di manifestazioni di piazza, sia su quello degli eventi sportivi

Dl Sicurezza bis - market applica sconti a stranieri per protesta : “Contro vergogna e infamia” : Sulla vetrata di un market di un piccolo comune è apparso, per protesta contro il decreto sicurezza bis, un cartello: "In base al decreto sicurezza bis, il titolare di questo market applica uno sconto alla cassa del 10% oltre la scontistica prevista, per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo decreto va oltre la vergogna e l’infamia".Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis - negoziante fa sconti solo a stranieri : "Decreto oltre vergogna" : Federico Garau Il gesto di protesta del titolare del "Simeva Market" Massimiliano Picchietti, che appone un cartello sulle vetrate del suo negozio: "Sconto alla cassa del 10% per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo Decreto va oltre la vergogna e l’infamia" Per protestare contro l'approvazione del Decreto Sicurezza bis, un negoziante di Berceto (Parma) decide di ...

De Falco : “Dl Sicurezza bis? Suicida e disapplicabile. M5s ha tradito i suoi principi e su Tav non è stato onesto - né corretto” : “Dl sicurezza bis? Con quel voto di fiducia il Parlamento ne esce mortificato perché una volta di più è stato compresso, in modo intollerabile, il diritto dei parlamentari di migliorare le norme contemplate nel provvedimento”. Esordisce così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il senatore del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, che stronca con dovizia di dettagli il decreto sicurezza bis, a cui il Senato ha dato il via ...

Tutte le leggi che potrebbe violare il “decreto Sicurezza bis” : La convenzione di Ginevra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, forse anche la Costituzione: e sono nodi che a un certo punto verranno al pettine

Dl Sicurezza bis - Lega contro don Biancalani - amico dei migranti : “Faccia il prete o si candidi” : Il parroco di Vicofaro, in provincia di Pistoia, famoso per aver sempre promosso attivamente l'accoglienza dei migranti, ha criticato il decreto Sicurezza bis: "Da parte mia ci sarà totale disobbedienza". Esponenti leghisti toscani si scagliano contro di lui: "Se vuole fare politica, lo dica espressamente e si candidi alle prossime elezioni".Continua a leggere

Un dl Sicurezza bis pieno di buchi : sbarchi fantasma ad Agrigento e Leuca : All’indomani della conversione in legge del decreto sicurezza bis, continuano gli sbarchi fantasma sulle coste italiane. Nel giro di 24 ore se ne sono registrati due, a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, e ad Agrigento. Nella città siciliana due migranti sono stati fermati dalla polizia, dopo la segnalazione di un passante, alla Valle dei Templi di Agrigento. Si tratta di due tunisini che facevano parte del gruppo di una ...