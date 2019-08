Salvini a Sabaudia | Stasera Italia buca | In onda no Ironia di Telese | I programmi

Salvini a Sabaudia : «Nel governo qualcosa si è rotto - troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona» : Matteo Salvini nel comizio di Sabaudia, in provincia di Latina, ha anticipato quello che ha definito 'un periodo bello tosto': «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no....

"O si possono fare le cose o la parola torna al popolo". L'intervento di Salvini a Sabaudia : "È stato un anno bellissimo". Queste sono state le prime parole del vicepremier Matteo Salvini, salito sul palco di Sabaudia sulle note di "Nessun dorma', come da tradizione nei comizi alle feste della Lega. Il ministro dell'Interno ha ribadito come, per prima cosa, si sarebbe rivolto alle tante persone accorse ad ascoltarlo sul litorale laziale: "Con i giornalisti parlerò dopo". Durante il comizio vengono elencate le riforme portate ...

Salvini a Sabaudia : «Nel governo qualcosa si è rotto - troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona» : Matteo Salvini nel comizio di stasera a Sabaudia, in provincia di Latina, anticipa quello che chiama un periodo bello tosto: «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no. Non sto...

"O si possono fare le cose o la parola torna al popolo". L'avvertimento di Salvini a Sabaudia : "È stato un anno bellissimo". Queste sono state le prime parole del vicepremier Matteo Salvini, salito sul palco di Sabaudia sulle note di "Nessun dorma', come da tradizione nei comizi alle feste della Lega. Il ministro dell'Interno ha ribadito come, per prima cosa, si sarebbe rivolto alle tante persone accorse ad ascoltarlo sul litorale laziale: "Ai giornalisti parlerò dopo". Durante il comizio vengono snocciolate le riforme portate a ...

Salvini dal palco di Sabaudia : “Con i 5Stelle qualcosa si è rotto. Ma non ci interessano poltrone” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parla dal palco di Sabaudia: "Comunque vada a finire sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto al governo. Ma non vi nego che negli ultimi due o tre mesi qualcosa si è rotto".\\"L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più o qualche ministero, quello accadeva in passato. Le 7 poltrone della ...

Salvini verso Sabaudia dopo l’incontro con Conte. I leghisti : “Stasera sgancerà una bomba atomica” : Terminato a Palazzo Chigi il confronto con il premier. Nel Carroccio c’è chi sostiene che Matteo dirà che il governo non ha più motivo di andare avanti

"Salvini farà un grosso annuncio a Sabaudia" ribollono le sacre stanze : stacca la spina? : Il vicepremier e ministro del'Interno Matteo Salvini potrebbe fare - secondo quanto apprende l'Adnkronos - un importante annuncio nel suo comizio in programma in serata a Sabaudia. Ad attendere il leader della Lega nella cittadina del litorale pontino oltre ai parlamentari e amministratori del Laz

Salvini andrà a Sabaudia - atteso annuncio importante : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini potrebbe fare -secondo quanto apprende l’Adnkronos- un importante annuncio nel suo comizio in programma in serata a Sabaudia. Ad attendere il leader della Lega nella cittadina del litorale pontino oltre ai parlamentari e amministratori del Lazio anche i sottosegretari all’Economia Massimo Garavaglia e al Lavoro Claudio Durigon. Dopo la ...

Rischio crisi - Salvini annulla la tappa di Anzio : parlerà a Sabaudia. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato SABAUDIA - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Salta il comizio di Salvini a Sabaudia : Fonte foto: LaPresseSalta il comizio di Salvini a Sabaudia 1Sezione: Cronache Tag: comizio Redazione L’Oasi di Kufra, lo stabilimento balneare di Sabaudia, Latina, dal quale sarebbe dovuto partire il tour estivo di Matteo Salvini "Estate Italiana Tour" L’Oasi di Kufra, lo stabilimento balneare di Sabaudia, Latina, dal quale sarebbe ...

Rischio crisi - Salvini annulla le tappe del beach tour a Sabaudia e Anzio. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato Sabaudia - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Salvini annulla la tappa di Sabaudia e in spiaggia l'unica star rimane Totti : Dal nostro inviato Sabaudia - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere