Perché si riparla di una crisi di governo

Fonte : wired

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nella foto, in alto da sinistra Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli. In basso Stefano Buffagni (foto Roberto Monaldo / LaPresse) Ci risiamo: i rapporti tra Lega e Movimento 5 stelle, le due forze di, hanno raggiunto un nuovo punto più basso, e gli analisti sono tornati a parlare di unadi, l’ennesima da quando l’esecutivo gialloverde è entrato in carica il 1° giugno del 2018. Il 7 agosto il Senato ha bocciato coi voti della Lega e del Partito democratico una mozione presentata dal Movimento 5 stelle per bloccare la Tav, il treno ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino e Lione. La sconfitta era stata largamente prevista, dato che i pentastellati sono l’unica forza politica a opporsi al progetto, mentre tutte le altre sono a favore. I due alleati disi sono tuttavia divisi e hanno votato in maniera opposta su un ...

DCazzopene : @PoliticaPerJedi Intanto l'informazione ha materiale necessario per tutti i voli pindarici che vuole. Se ne riparla… - defrogging : @inward_eye nah, è che stiamo ragionando sull'ipotetico perché per la vagina se ne riparla forse nella prossima vita - silvyghi : @manginobrioches @BeltramoPaolo E nulla, proprio di studiare non se ne parla ma vi ostinate a parlare a vanvera. Si… -