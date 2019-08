MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Austria 2019

MotoGP - GP Austria 2019 : Valentino Rossi parte per il Red Bull Ring con la speranza di avere buone risposte : Se i quattro Gran Premi prima delle vacanze avevano mostrato una delle peggiori versioni del binomio Valentino Rossi-Yamaha con tre cadute consecutive e uno scialbo ottavo posto al SachsenRing, il rientro in pista di Brno non è che abbia fatto stappare casse di champagne al campione di Tavullia. Un sesto posto sulla pista ceca è risultato il classico brodino, per un pilota che, invece, voleva e sperava in una scossa. Se il Gran Premio di ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Repubblica Ceca : Il Mondiale MotoGP 2019 torna in scena dopo la lunga pausa estiva. Dal Sachsenring, con la decima vittoria di fila di Marc Marquez, si riparte da Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntamento quanto mai importante e ricco di spunti. Andiamo ad analizzare i più importante e ricchi di interesse. 1 Chi tornerà in pista nel migliore dei modi dopo le vacanze estive? Dopo tre settimane di break la MotoGP torna in scena. Come sempre al ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Germania : Il campionato mondiale di MotoGP 2019 è pronto per sbarcare sul circuito del Sachsenring in vista del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento della stagione e, soprattutto, ultima tappa del calendario prima della lunga pausa estiva. Siamo nel momento clou dell’annata e gli spunti di interesse non mancano. Andiamo ad analizzare i più importanti in vista del fine settimana della Sassonia. 1 Proseguirà il dominio di Marquez al ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Olanda : Siamo giunti all’ottavo appuntamento della stagione nel Mondiale MotoGP 2019. Dopo il clamoroso Gran Premio del Montmelò, rovinato in avvio da Jorge Lorenzo, i protagonisti sono pronti per l’Università della moto di Assen per il fine settimana del Gran Premio di Olanda. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio gli spunti più interessanti della gara più attesa dell’anno. 1 La Ducati sarà in grado di primeggiare? Dopo lo ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Catalogna : Dal Mugello a Barcellona. Il Mondiale MotoGP 2019 saluta le colline toscane e sbarca in Spagna per il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Motomondiale. Siamo pronti per un appuntamento di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Da un lato cercheremo di capire se la Ducati sarà in grado di zittire nuovamente la Honda, mentre la Suzuki cercherà di confermarsi davanti ad una Yamaha sempre più in difficoltà. Difficoltà che ...