La pagina Priorità e le Aree di lavoro di Google Drive si estendono a tutte le versioni

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 8 agosto 2019)riceve nuove funzionalità basate sull'apprendimento automatico tramite una nuova funzionalitàche presenta i documenti più pertinenti e ledipersonalizzabili. Il roll out completo diper il web è iniziato ieri e dovrebbe completarsi entro la fine di questa settimana e sarà attivo per impostazione predefinita per tutti gli account G Suite. L'articolo Lae ledidisiledi G Suite proviene da TuttoAndroid.

rossellazenone : È sempre questione di priorità. Si va prima verso chi o cosa si vuole. Non trovare tempo per me o scegliere altro p… - svkrhub : Come descrivere le priorità degli admin di questa pagina Cosce e Lando Norris motivo di vita - mlgranati : Vediamo se i giornaloni riportano la notizia in prima pagina. Ottimo lavoro del Ministro @luigidimaio e del… -