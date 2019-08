Governo | Mulè | ‘vogliamo elezioni’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Anche se Di Maio affiderà alla Piattaforma Rousseau qualche finto voto su Toninulla e rimpasto (la poltrona non la vogliono mollare altrimenti avrebbero potuto votare contro la fiducia al Sicurezza bis) la crisi di questa ridicola e incompatibile maggioranza è la prova che non si governa sul precipizio di un compromesso al ribasso: la decrescita pentastellata è incompatibile con l’Italia oltre che con la Tav. “¬ Vogliamo le elezioni non un Conte (chi?)-bis… com’era l’ultimatum ‘mi dimetto se litigate’. “¬ Senza un premier, senza una linea politica, senza un programma credibile dove volete ancora andare?”¬”. Così su Facebook Giorgio, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei Gruppi di Camera e Senato.L'articolo, ‘vogliamo elezioni’ sembra essere ...

