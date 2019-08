Firenze | 65enne rapinata e aggredita da straniero | spalla fratturata

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Federico Garau La donna è statamentre si trovava seduta su una panchina in via Solferino, nell'attesa che iniziasse la messa del mattino. Il rapinatoretentava di risalire in bici e quando ha visto avvicinarsi la donna l'ha colpita con un pugno in faccia, facendola cadere rovinosamente a terra Brutale aggressione durante la giornata di ieri aai danni di una, ferita in modo serio da un malviventedurante una rapina. La vittima si trovava tranquillamente seduta su una panchina in via Solferino, nell'attesa di recarsi in chiesa per prendere parte alla messa della mattina, quando l'extracomunitario si è avventato contro di lei. Approfittando dell'effetto sorpresa, quest'ultimo ha strappato il telefono cellulare dalle mani della vittima per poi tentare di fuggire salendo nuovamente in sella alla propria bici . Un'azione fulminea, che ...

Intuitizioni : RT @ImolaOggi: Scippo brutale a Firenze, 65enne picchiata da uno straniero: spalla fratturata - iolanda_pitti : RT @ImolaOggi: Scippo brutale a Firenze, 65enne picchiata da uno straniero: spalla fratturata - firenze_today : Rapinata alle 7 di mattina, 65enne ferita - Il sito di Firenze -