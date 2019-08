E' morto l' ex ministro dell' Economia Fabrizio Saccomanni

morto Fabrizio Saccomanni : l'ex ministro dell'Economia di Enrico Letta aveva 76 anni : Addio a Fabrizio Saccomanni, ex ministro dell'Economia nel governo Letta, Morto oggi, giovedì 8 agosto, all'età di 76 anni. Banchiere ed economista, fu alla guida di via XX Settembre dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. Da aprile 2014 era presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit.

Fabrizio Saccomanni - è morto l’ex ministro del Tesoro del governo Letta : aveva 76 anni : Addio a Fabrizio Saccomanni. L’ex ministro del Tesoro del governo di Enrico Letta aveva 76 anni. Dall’aprile del 2018 era presidente del consiglio d’amministrazione di Unicredit. Fu direttore generale di Banca d’Italia tra il 2006 e il 2013, quando venne chiamato a far parte dell’esecutivo Letta. Incarico mantenuto fino al 22 febbraio dell’anno dopo, con l’arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. La morte ...

morto Fabrizio Saccomanni - è stato ministro dell'Economia del Governo Letta : È Morto all’età di 76 anni Fabrizio Saccomanni. È stato banchiere e ministro dell’Economia nel Governo guidato da Enrico Letta. Dal 2006 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Banca d’Italia. Dal 2013 è poi diventato ministro dell’Economia nel Governo Letta, ruolo ricoperto fino alla nascita dell’esecutivo di Matteo Renzi nel febbraio 2014.Nell’aprile 2018 è ...

È morto Fabrizio Saccomanni - presidente di Unicredit ed ex ministro dell’Economia : Fabrizio Saccomanni, presidente di Unicredit ed ex ministro dell’Economia del governo Letta, è morto all’età di 76 anni.

morto Fabrizio Saccomanni ex Ministro - banchiere ed economista : Italia in lutto per la morte di Fabrizio Saccomanni, ex Ministro dell’Economia. Si è spento all’età di 76 anni. banchiere

morto Fabrizio Saccomanni - presidente Unicredit ed ex ministro dell’Economia : Addio a Fabrizio Saccomanni: è Morto a 76 anni l'ex ministro dell'Economia e attuale presidente di Unicredit.Continua a leggere

Cina - morto Li Peng : primo ministro all’epoca della strage di Tienanmen : È morto l’ex premier cinese Li Peng. Il suo nome è legato soprattutto alla legge marziale annunciata nel corso delle proteste popolari in piazza Tienanmen nel 1989 che culminarono...

È morto a 90 anni Li Peng - ex primo ministro cinese noto per il suo ruolo nella strage di piazza Tienanmen del 1989 : Li Peng, primo ministro cinese dal 1988 al 1998, è morto lunedì a Pechino, a 90 anni. Li era conosciuto dagli attivisti della capitale cinese come il «macellaio di Pechino», a causa del ruolo che ebbe durante la violenta repressione

È morto l’ex ministro Augusto Fantozzi : È morto a Roma Augusto Fantozzi, 79 anni, ex docente universitario e ministro delle finanze durante il governo Dini. A lungo professore di diritto tributario, i testi scritti da Fantozzi sono ancora in uso nelle università per lo studio delle materie fiscali. Tra gli altri incarichi pubblici, ricordiamo quello di deputato, presidente della commissione bilancio alla Camera dei Deputati e commissario straordinario di Alitalia.Dopo essersi ...

morto a 79 anni l'ex ministro Augusto Fantozzi : Roberto Bordi È Morto a Roma l'ex ministro e commissario Alitalia Augusto Fantozzi: aveva 79 anni. A lungo docente di diritto tributario, è stato tre volte ministro con Dini e Prodi e poi presidente della commissione bilancio della Camera È Morto a Roma all'età di 79 anni Augusto Fantozzi. A lungo professione ordinario di diritto tributario, fu tre volte ministro negli anni Novanta, prima con Lamberto Dini e poi con Romano Prodi. Di ...

Augusto Fantozzi - morto ex ministro/ Aveva 79 anni : fu anche commissario di Alitalia : Augusto Fantozzi, morto ex ministro e tributarista: il professore romano Aveva 79 anni. Fu anche commissario di Alitalia.

morto Fantozzi - fu ministro delle Finanze nel governo Dini : Augusto Fantozzi è Morto oggi a Roma, fu ex ministro e docente di diritto tributario. Fantozzi, che era nato a Roma 79 anni fa, è stato a lungo professore ordinario di diritto...

Augusto Fantozzi - morto a Roma il tributarista che fu ministro e commissario di Alitalia : E’ morto a Roma l’ex ministro e docente di diritto tributario Augusto Fantozzi. Il professore Romano aveva 79 anni ed è stato a lungo ordinario di diritto tributario, suoi sono alcuni dei testi ancora attualmente in uso nelle università per lo studio delle materie fiscali. Ha ricoperto anche numerosi incarichi di carattere politico: è stato ministro, deputato e presidente della commissione bilancio della Camera. Da ultimo, nel 2008, ...

È morto Augusto Fantozzi - fu ministro delle Finanze e commissario di Alitalia : L'ex ministro Augusto Fantozzi è morto oggi a Roma a 79 anni. Fantozzi, professore ordinario di diritto tributario, è stato due volte ministro (delle Finanze con Dini e del Commercio con Prodi), deputato, presidente della commissione Bilancio della Camera e anche commissario straordinario di Alitalia.Continua a leggere