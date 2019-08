Acea | in zone Municipio XV lunedì stop acqua

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma –Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio si rendera’ necessario sospendere il flusso idrico in alcunedel XVnel Comune di Roma. Di conseguenza, dalle ore 9 alle ore 18 di lunedi’ 12 agosto, si verifichera’ una sospensione del flusso dell’alle utenze residenti nelle seguenti strade: Via della Giustiniana da Via Albavilla a Via Giuseppe Prinotti; Via Pietro Ferloni; Vicolo di Valle Muricana; Via di Prima Porta; Via Andrea Procaccini; Via Melzo; Vicolo Della Giustiniana; Via Pietro Gentili; Via del Frassineto; Via Valle Muricana da Via della Giustiniana a Via Giuseppe Prinotti; Via Ottobiano; Largo Giampaolo Borghi; Vicolo Roncello; Via Andrea Procaccini; Via di Prima Porta; Via Corte Franca; Via Lovere; Via Dalmine; Via Inverigo; Via ...

