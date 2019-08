Ucciso a coltellate | colpevole ‘incastrato’ dalla telecamera

Milano - 30enne Ucciso a coltellate in viale Monza : fermato un 47enne coinquilino della vittima. Altri 2 sono indagati : Ci sono un fermo e due indagati per l’omicidio del 30enne egiziano accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel suo appartamento in viale Monza. sono tutti e 3 coinquilini della vittima, Milad Gerges, incastrati da una delle telecamere della zona, che hanno ripreso una lite avvenuta tra i 4 connazionali, tutti in regola con i documenti. La discussione, probabilmente per questioni economiche, era sfociata, intorno alle 4 e 30, in ...

Milano - 30enne Ucciso a coltellate nella sua casa di viale Monza : c’è un sospettato : Un trentenne di origine egiziana è stato ritrovato morto nella sua abitazione di viale Monza. Il ragazzo è stato ucciso a coltellate nella notte. La questura di Milano, che indaga sull’omicidio, ha già ascoltato diversi testimoni ed è stato individuato anche un sospettato. Ci sono stati dei tentativi di intervento da parte del 118, che ha mandato sul posto anche un’auto medica intorno alle 4.30 della mattina di martedì, ma sono stati ...

Acquaviva delle Fonti. Francesco Armigero Ucciso a coltellate dalla compagna : Dramma familiare in Puglia. Francesco Armigero è stato ucciso a coltellate ad Acquaviva delle Fonti. L’omicidio è consumato sulle scale

CC Ucciso - il legale del ragazzo bendato : "Presentato il ricorso al Riesame" | Autopsia : "Coltellate sferrate con violenza" : I pm che indagano sulla morte di Mario Cerciello Rega vogliono fare chiarezza sui militari in piazza nella notte del delitto

Carabiniere Ucciso - l’autopsia : “Undici coltellate sui fianchi - una ha perforato lo stomaco” : L’avvocato di Gabriel, il ragazzo bendato: «Valutiamo istanza al Tribunale del riesame». Il padre di Elder in carcere dal figlio

Carabiniere Ucciso a coltellate - mille persone per l'ultimo saluto : Fonte foto: lapresseCarabiniere ucciso a coltellate, mille persone per l'ultimo saluto 1Sezione: Cronache Aurora Vigne mille persone si sono radunate all'esterno della chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma durante il servizio. Uomini delle forze dell'ordine, preti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente ...

Carabiniere Ucciso a Roma - l’autopsia : 11 coltellate (e non 8) - anche alla schiena. Trovato il pusher cui Brugiatelli faceva da tramite : Sono 11 e non 8 le coltellate che hanno ucciso di Mario Cerciello Rega. L’esame autoptico sul corpo del vice brigadiere di 35 anni aumenta i dubbi sulla ricostruzione, ancora sommaria, della morte del militare nella serata fra giovedì e venerdì nel quartiere Prati, a Roma. Alcune di queste sarebbero arrivate alla schiena, per cui ora il perito di medicina legale della Sapienza di Roma dovrà stabilirne sia l’ordine che la posizione da ...

Mario Cerciello Ucciso con 11 coltellate. Trovato il pusher - indagato per spaccio con l'intermediario : Ha un volto il pusher che la notte tra giovedì e venerdì ha ingannato i due ragazzi californiani fermati per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega,...

Folla alla camera ardente di Mario Cerciello Rega<br> L'autopsia svela : Ucciso da 11 coltellate : ...

Carabiniere Ucciso : l’autopsia rivela che a colpirlo sono state 11 coltellate - la prima al cuore : L'autopsia sul corpo di Mario Cerciello Rega a rivelato che ad uccidere il Carabiniere sono state 11 coltellate, non 8. Il colpo al cuore che ha causato la morte del vicebrigadiere sarebbe stato proprio il primo, impedendo qualsiasi reazione di difesa. Infatti sugli arti non sarebbero presenti segni di colluttazione.Continua a leggere

Carabiniere Ucciso - trovato il pusher : indagato per spaccio con l'intermediario. Le coltellate sono state 11 : Svolta nella indagini. È stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l'omicidio dei vice brigadiere Mario...

Carabiniere Ucciso - sono state 11 le coltellate inferte a Mario Cerciello Rega : sono state undici in totale le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall’ autopsia

Carabiniere Ucciso - l'autopsia : «Undici coltellate». Trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga : Secondo l'autopsia sono state undici in totale, e non otto come precedentemente reso noto, le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee che hanno ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello...

Carabiniere Ucciso a Roma. Otto coltellate per 100 euro : ucciso con 8 coltellate, una di queste al cuore, per un borsello e 100 euro. Così è morto intorno alle 3 di notte a Roma, il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, durante un intervento in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, nel centralissimo quartiere Prati. Il giovane brigadiere, nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, era sposato da appena 43 giorni. Ad aggredirlo ed ucciderlo, secondo una prima descrizione, ...