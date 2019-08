Sky | in arrivo un canale targato Dazn per la Serie A?

Sky - le novità in arrivo nel mese di agosto 2019 : La settima e ultima stagione della serie comedy Veep, il film-evento dalla serie Deadwood, ma anche lo speciale dedicato a Robin Williams, scomparso cinque anni fa, e quello sul 50°anniversario di Woodstock: la programmazione di Sky non va in ferie ma propone una selezione di qualità tra serie tv e film. Sky e Fox, le serie tv di agosto 2019 Veep (settima stagione) – dal 7 agosto su Sky Atlantic Stagione conclusiva della serie ...

Sky Sport : operazione Manolas in dirittura d’arrivo. Tra poco le firme : Secondo Sky Sport la trattativa del Napoli per Manolas sarebbe alle battute finali e decisive. Giuntoli e Raiola sono a Montecarlo e per la redazione dell’emittente sono stati fatti passi avanti nell’accordo. “Roma e Napoli hanno già pronti i documenti perché è l’ultimo giorno utile per mettere a bilancio delle plusvalenze e sono pronti a scambiarsi i documenti non appena arriverà l’ok definitivo da Montecarlo”. I passi avanti registrati questa ...

Sky e Fox - le novità in arrivo nel mese di luglio 2019 : L'estate è arrivata, il caldo anche ma la programmazione di SKy e Fox non va in vacanza, anzi: il mese di luglio è più vivace che mai. Nell'offerta di SKy e Fox non mancano i nuovi episodi di serie tv già note come Riviera e Legion, che approda con la terza e ultima stagione o novità assolute come Warriors, il «kung-fu drama» dagli scritti di Bruce Lee prodotto da sua figlia Shannon o Grand Hotel ...