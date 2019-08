Parigi | incidenti con droni della polizia e grida stridenti | i gabbiani cominciano a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Non solo Roma. Anche ala presenza deicomincia a essere un problema. Secondo il quotidiano Le Parisien, sono infatti già una decina gliavuti con iin questi ultimi mesi. E poi c’è chi si lamenta delleche si concentrano soprattutto da marzo ad agosto, durante il periodo di nidificazione. Secondo gli esperti, i cosiddetti goélands – come chiamano Oltralpe idi grosse dimensioni – hanno cominciato a riprodursi aall’inizio degli anni Novanta. Jean-Philippe Siblet, ornitologo al Museo Nazionale di storia naturale, ritiene che la capitale conti attualmente una cinquantina di coppie in età riproducibile, numero invariato rispetto alle stime del 2013. Per lui, la loro presenza resta dunque limitata e non si può dunque parlare di ‘invasione’, anche se la rarefazione del cibo sulle ...

