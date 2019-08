Lukaku | neanche il tempo di arrivare… che bocciatura da Moratti | “Icardi è più forte

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Romeluall’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidentestorce il naso e preferisce Icardi Romeluè un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United.ildi arrivare a Milano però, che il bomber belga ha già dovuto affrontare le prime critiche. Il patron dell’Inter, Massimo, rispondendo alle domande dei tifosi, in un video pubblicato dalla Gazzetta di Modena, ha dichiarato: “come finirà tra l’Inter e Icardi? Non lo soio. Di sicuro Icardi è piùdi: lo conosco, è un bravissimo ragazzo ed è sempre stato un professionista. Colpa della moglie? No, su di lei non si può dire nulla. I nerazzurri si sono ...

