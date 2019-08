La Tav non serve alla nazione | non serve al popolo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il noto, proprio perché è noto, non è conosciuto. E, per questa ragione, tra i compiti della ragione filosofica v’è anche quello di provare a rendere conosciuto il noto, problematizzando l’ovvio e agendo come la torpedine evocata da Socrate nel “Menone”: la quale elettrizza l’interlocutore, destandolo dal torpore in cui è sospeso. Mi permetto, allora, di svelarvi una cosa, semplicissima e ampiamente nota. Ma, purtroppo, non conosciuta. La Tav non è né sovranista, né populista. È liberista allo stato puro. Non, nonallibera circolazione delle merci e ai profitti della classe corrispondente. È l’apice del “più Europa, più mercato“. Vorrei che questo punto fosse chiaro. Interesse nazionale e popolare sarebbe potenziare le vie di comunicazione. Specialmente nel sud Italia, dove spostarsi da Ragusa ...

