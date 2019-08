Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019)ha faticato notevolmente a dire la sua in questa prima parte di, il pilotaFerrari non ha ancora vinto una gara (zero totale per la Scuderia di Maranello considerando anche quanto fatto da Charles Leclerc) e il suo miglior risultato è stato il secondo posto in tre occasioni (a Montecarlo, in Canada e in Germania): davvero troppo poco per il quattro volte Campione del Mondo, quarto in classifica generale e ormai già fuori dalla lotta per il titolo iridato. Il tedesco ora si godrà un periodo di riposo e, al ritorno dalle vacanze, cercherà di tornare alla vittoria in occasione del GP del Belgio e del GP d’Italia visto che i circuiti di Spa e Monza sembrano sulla carta favorevoli al Cavallino Rampante., distaccato di 94 punti da Lewis Hamilton, è stato molto severo con se stesso: “Mi dò un cinque in, non...

OA_Sport : F1, Sebastian Vettel: “Mi do 5 in pagella, non sono contento della stagione. Lavoriamo per vincere una gara” - thevscientist : Sebastian Vettel che vince il gp di Canada ma in realtà non è così - incantavati : RT @CarraroMartina: Questo é per tutti quelli che “eh ma anche Sebastian Vettel aveva un’astronave”. SÍ COME NO, UGUALE PROPRIO. https://t… -