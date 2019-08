“È solo influenza” Ma Cristian peggiora di ora in ora | muore a 22 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Aveva trascorso una vacanza in Grecia con la fidanzata e gli amici, a pochi giorni dal rientro in ItaliaGrassia, 22, originario di Santa Maria Capua Vetere, è morto stroncato da un’influenza. Il ragazzo ha cominciato ad accusare sintomi influenzali molto forti, a tal punto che si è rivolto alla guardia medica di Baia Felice, località di Cellole, dove la famiglia ha una residenza estiva. I medici, dopo averlo visitato, lo hanno rimandato a casa con una diagnosi di influenza. Lo stato di malessere di, però, è progressivamenteto, tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 22enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. Nel nosocomio del Casertano,Grassia è pero giunto in condizioni di salute critiche ed è purtroppo deceduto nella giornata di ieri, martedì 6 ...

