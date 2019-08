Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019)IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’ARDEATINA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA ILTRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PERTRA TANGEZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. CODE PERINTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO. CODE PER LAVORI SULLA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, VERSO. PARTITI IERI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. ILVERSO SAN GIOVANNI È PERTANTO DEVIATO SULLA COMPLANARE DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO È OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA ...

PLRomaCapitale : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in Via Molise , nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico, avr… - easylollo : @fuarfa91 @virginiaraggi @Roma io me rifiuto solo de pensarlo er traffico d'agosto. E chi decide da girà in auto ad… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -