Massimo Cacciari e la profezia su Nicola Zingaretti | Ecco chi comanda i gruppi

Massimo Cacciari : "Nicola Zingaretti avrebbe dovuto prendere Lotti come l'esempio di ciò che non si deve fare" : Massimo Cacciari torna a bacchettare Nicola Zingaretti sul caso Luca Lotti , il deputato autosospeso dal Partito democratico in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati. " Zingaretti ha vinto le primarie promettendo di voltare pagina. Così avrebbe dovuto dire c

Massimo Cacciari - il paragone con Matteo Renzi con cui affonda Nicola Zingaretti : Picchia durissimo, Massimo Cacciari , sul Pd per il caso Luca Lotti. Intervistato da Il Fatto Quotidiano esordisce così: "Con questa faccenda siamo tornati ai livelli di Berlusconi". Non nasconde il disappunto, l'ex sindaco di Venezia, che punta il dito contro Nicola Zingaretti : "Lotti ha fatto quel

Massimo Cacciari accusa Nicola Zingaretti sul caso Luca Lotti : "Leader debole - cosa aspetta a cacciarlo?" : A Massimo Cacciari l'autosospensione di Luca Lotti dal Pd - è coinvolto nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati - non basta. Il filosofo chiama in causa direttamente il segretario del Partito Democratico: " cosa aspetta Nicola Zingaretti a cacciare quell'intrallazzatore di Lotti ? Ve lo di

Massimo Cacciari : "Lotti si è autosospeso? Non basta - è Zingaretti che lo deve cacciare" : “Ma che aspetta a cacciare quell’intrallazzatore di Lotti?”. Per Massimo Cacciari, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti non dovrebbe esitare un secondo in più ed espellere subito dal suo partito Luca Lotti, l’ex ministro dello Sport intercettato durante le riunioni notturne con alcuni consiglieri del Csm per discutere delle nomine ai vertici delle procure, in primis quella di Roma dove il ...