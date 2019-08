Lancio del cassonetto | fermato il responsabile | è un 17enne

Savona - Lancio del cassonetto : sospettato un minore : I carabinieri, che hanno interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava, avrebbero identificato l'autore del gesto a causa di alcune contraddizioni in cui è caduto durante l'interrogatorio.

Bergeggi - è minorenne l’autore del Lancio del cassonetto dalla scogliera : grave il 12enne colpito : Un minorenne sarebbe stato individuato dalle forze dell'ordine per il lancio del cassonetto dalla scogliera di Bergiggi, a Savona: decine di ragazzi sarebbero stati interrogati nelle scorse ore. L'ipotesi più probabile è che, forse ubriaco, il giovane abbia lanciato il bidone di rifiuti senza neppure rendersi conto che sulla spiaggia c’erano delle persone. Ancora gravi le condizioni del 12enne colpito.Continua a leggere

74° anniversario del Lancio della prima bomba atomica : Shinzo Abe sottolinea l’importanza di “un mondo senza armi nucleari” : Alle 08:15 di questa mattina ora locale a Hiroshima, un minuto di raccoglimento ha commemorato il 74° anniversario del lancio della prima bomba atomica usata per fini bellici, il 6 agosto del 1945, dalla superfortezza volante Usa B-29 detta ‘Enola Gay’. All’evento erano presenti circa 50mila persone, tra cui rappresentanti circa 90 Paesi e regioni: durante la cerimonia, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha sottolineato ...

La Corea del Nord ha fatto il suo quarto Lancio di missili in meno di due settimane : La Corea del Nord ha lanciato altri due missili, dicono fonti militari della Corea del Sud, in quello che è il quarto lancio in meno di due settimane. I due nuovi missili, sui quali al momento non sono noti maggiori

Pistoia - sulle tracce del Cammino di San Bartolomeo : “Turismo lento per il riLancio dei borghi dell’Appennino” : Nell’anno dedicato al turismo lento anche la Toscana si unisce a questa iniziativa, con il lancio del Cammino di San Bartolomeo. Un percorso lungo cento chilometri da Fiumalbo, in provincia di Modena, fino a Pistoia, percorribile in quattro tappe, che si snoda attraverso i boschi, i fiumi, gli antichi borghi che raccontano la storia di queste montagne e i musei dedicati ad antichi mestieri. Il Cammino segue le tracce dei luoghi dedicati al ...

Scuola - bonus 500 euro ultime notizie : tagli in BiLancio - cosa accadrà alla Carta del docente? : La Carta del Docente, ancora una volta, al centro delle discussioni social, non soltanto per i controlli sulle spese effettuate dal personale scolastico, controlli che saranno avviati nel prossimo mese di settembre. Da qualche ora si sta parlando anche di un taglio in Bilancio in relazione ai fondi che finanziano il bonus da 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento del docente di ruolo. taglio da 8 milioni di euro in ...

Taylor Swift terrà uno speciale concerto a Central Park per il Lancio del nuovo album “Lover” : Can't wait! The post Taylor Swift terrà uno speciale concerto a Central Park per il lancio del nuovo album “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Liguria : in arrivo 950.000 euro per i comuni montani per dissesto idrogeologico e riLancio del turismo : In arrivo quasi un milione di euro per i comuni montani della Liguria. “È stato pubblicato il bando nazionale del Fondo integrativo per i comuni montani che ha assegnato alla Regione Liguria 958.354 euro ripartiti in due quote da 479.127 euro– annuncia l’assessore regionale all’Entroterra, Stefano Mai- si tratta di un’opportunità che i comuni esclusivamente montani potranno sfruttare per ottenere finanziamenti a ...

Pensioni anticipate e Legge di BiLancio 2020 : dubbi sulla proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Huawei avrebbe annullato il Lancio di uno smart speaker con Google Assistant a causa del ban USA : Una delle "vittime" della situazione che si è venuta a creare in seguito al ban di Huawei da parte degli Stati Uniti è uno smart speaker con Google Assistant L'articolo Huawei avrebbe annullato il lancio di uno smart speaker con Google Assistant a causa del ban USA proviene da TuttoAndroid.

Frana nel sudovest della Cina : il biLancio delle vittime sale a 38 : Il bilancio della Frana che ha investito martedì scorso un villaggio nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou è salito a 38 vittime e 13 dispersi: lo hanno reso noto le autorità locali. Il 23 luglio la Frana ha seppellito almeno 21 case nella contea di Shuicheng, della città di Liupanshui. Circa 40 persone sono state tratte in salvo, e proseguono le operazioni delle squadre di soccorso per ricerca dei dispersi. L'articolo Frana nel ...

Frana nel sudovest della Cina : il biLancio delle vittime sale a 36 : Si è aggravato il bilancio di una Frana che martedì scorso ha colpito la contea cinese di Shuicheng, nella provincia di Guizhou: una valanga di fango innescata da forti piogge ha travolto oltre 20 abitazioni, vi sarebbero almeno 36 morti e 15 dispersi. Tra le vittime anche due donne e un bebè. Finora sono state tratte in salvo 40 persone e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali sopravvissuti. L'articolo Frana nel ...

Gazzetta : RiLancio del Napoli per Pépé - ma l’affare è in mano ai procuratori : Nonostante dall’Inghilterra arrivino notizie che l’Arsenal abbia chiuso per Pépé, il Napoli non molla e ci crede ancora, scrive oggi la Gazzetta dello Sport Il club di De Laurentiis sa bene che competere con le squadre di Premier è difficile, se non impossibile e proprio per questo aveva cercato di giocare d’anticipo con i procuratori invitati a Dimaro per un summit. Ma non tutto è andato come avrebbe dovuto e nonostante ...

Triumph conferma il Lancio della nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition : La presentazione ufficiale, venerdì 23 Agosto 2019 in occasione del GoPro British Grand Prix. Verrà prodotta in soli 765...