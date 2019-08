Gabirel è tornato in hotel | ma non sapeva che il carabiniere era morto

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) “Mio figlio era lì, ha sbagliato. Ma non è un assassino e io voglio dimostrarlo”. Parla così, in un’intervista al Corriere della Sera, Fabrizio Natale, il padre di Gabriel, il 18enne americano accusato di aver ucciso, insieme all’amico Lee Finnegan Elder (l’accoltellatore, secondo l’accusa), il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Dice il padre di Gabriel al Corriere:“Lui mi ha giurato di non sapere che l’altro ragazzo aveva un coltello. Pensava di dover effettuare uno scambio come gli era stato chiesto e così avrebbero avuto indietro i soldi”.E ancora:″... nonche quell’uomo era un, mi ha assicurato di non aver capito che era” (per questo sarebbein albergo a dormire, ndr)Fabrizio Natale spiega di credere al figlio dopo averlo visto in ...

