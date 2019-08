Camion travolge gli operai sull' autostrada | due morti

Bologna - Camion travolge cantiere su A14 : morti due operai : Claudio Carollo Sulla Bologna-Taranto a poca distanza dal raccordo con l'A1 due operai sono morti travolti da un camion mentre stavano posizionando cartelli e segnali luminosi per indicare il cantiere Ha tirato dritto sul cantiere e ha ucciso due operai. Un camionista albanese di 62 anni residente in Italia è indagato per omicidio colposo per aver provocato un incidente letale sull'A14 Bologna-Taranto, ieri sera poco dopo le 22.30. ...

Camion travolge soccorsi in galleria su A12 : sei feriti - uno grave : Claudio Carollo Sull'A12 direzione Genova un Camion ha travolto due mezzi di soccorso fermi in galleria per assistere un'auto in panne. L'incidente ha provocato sei feriti, grave l'operatore di Autostrade Grosso incidente in galleria nella tarda mattinata sull'A12. Un Camion ha travolto due mezzi di soccorso fermi nel tunnel per assistere un'auto in panne, tra Sestri Levante e Lavagna, in direzione Genova. L'autoarticolato ha ...