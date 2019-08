Uomini e Donne News | Intervista Esclusiva a Gianluca Pannullo!

Fonte : uominiedonnenews

(Di lunedì 5 agosto 2019)Pannullo, ex cavaliere del Trono Over di, ha rilasciato un’nella quale racconta come è nata l’idea di fare una canzone, diventata in poche ore il tormentone dell’estate!Pannullo si racconta a tutto tondo parlando della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Inoltre l’ex cavaliere del Trono Over racconta inper noi come è nata l’idea di fare una canzone, intitolata “Bello, Bello, Bello”.Pannullo, tra una risata e l’altra ha iniziato a rispondere alle nostre domande. È passato del tempo da quando ti abbiamo conosciuto a. Cosa hai fatto dopo essere uscito dal programma? Dopo essere uscito danon sono riuscito a trovare la donna della mia vita. Passata l’ondata delle serate, che poi continuano a chiamarmi ancora ...

EP_President : Cordoglio per le tante vittime, tra cui 4 bambini, della strage nel Texas. Forti sospetti che il movente sia quell'… - matteorenzi : Matteo Salvini non è adeguato al ruolo di Ministro ed il 12 settembre è troppo tardi per la #mozionedisfiducia. Per… - trash_italiano : Mario Serpa continua ad attaccare Uomini e Donne. -