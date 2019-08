Tenet di Christopher Nolan è il sequel di «Inception»?

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019) Sorpresa per i fan americani di, che in apertura di una proiezione di Hobbs & Shaw hanno visto il primo teaser di, il nuovo progetto del regista, fino ad ora avvolto da una fitta cappa di mistero.non arriverà nei cinema prima del 17 luglio 2020, ma è uno dei titoli che creano maggior hype, anche grazie a un cast davvero stellare, che annovera Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia e John David Washington. Prima della proiezione dello spin-off di Fast & Furious, gli spettatori hanno avuto modo di vedere un’anteprima die quei pochi secondi sono bastati per scatenare entusiasmo, accrescere la curiosità e, soprattutto, dare vita all’ipotesi che il nuovo film dipotrebbe essere ildi. Stando a quanto ...

CinemApp_Cinema : #Tenet: il film di #ChristopherNolan è il sequel segreto di #Inception - movieplayer_it : #Tenet: il film di #ChristopherNolan è il sequel segreto di #Inception - valentinaariete : FERMI TUTTI! Non si gioca così con i sentimenti delle persone però. #Tenet #ChristopherNolan #Inception... -