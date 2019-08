Spray per collane e cocaina Due gruppi | la stessa tecnica

La banda dello Spray della strage di Corinaldo : "Se non era per i morti a Sfera Ebbasta facevo la collana" : Avrebbero voluto ‘farsi’ anche la collana di Sfera Ebbasta, dopo averne strappate sei dentro al Lanterna Azzurra di Corinaldo: “La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per i morti te lo giuro... Gliela faceva lo guardava in un modo”. Le decine di intercettazioni contenute nelle 174 pagine di ordinanza nei confronti dei ventenni presunti responsabili della strage di Corinaldo raccontano di ...

Discoteca Corinaldo - arrestati in 7 per la strage alla Lanterna Azzurra. I pm : “Rapine con Spray e taser - incastrati da telepass e gps” : Una banda dedita “in maniera sistematica” alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui nella notte fra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. Quella sera il locale era ...

Discoteca Corinaldo - arrestati 6 giovani per la strage alla Lanterna Azzurra. Erano banda dedita alle rapine con Spray al peperoncino : Una banda dedita alle rapine in Discoteca con lo spray al peperoncino. Sei ragazzi fra i 19 e i 22 anni e un settimo uomo, un ricettatore, sono stati arrestati questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla strage della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, in cui tra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. I giovani sono tutti residenti nella provincia di Modena e sono accusati di ...

