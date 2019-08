Meteo | inizio di settimana con tanto Sole e caldo | previsioni delle temperature

Meteo : inizio di settimana piu' fresco. Ancora piovaschi e temporali sulle regioni orientali : La vasta e violenta perturbazione che ha colpito l'Italia nel week-end, causando purtroppo ben tre vittime come documentato nelle nostre news, si sta gradualmente spostando verso est lasciando alle...

Meteo - comincia il weekend di maltempo : violenti temporali e grandine al Nord ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO] : È iniziato il weekend di maltempo sul Nord Italia. Dopo la tromba marina avvistata al largo di Genova in mattinata, violenti temporali stanno colpendo in particolare Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia con forti piogge e grandine. Fino alle 15:30, segnaliamo i seguenti accumuli pluviometrici più rilevanti: 28mm a Portogruaro, Reggello, Muzzano, 18mm a Parella, Savignano sul Panaro, 17mm a Ferrara, 16mm a Valsamoggia, 15mm a ...

Meteo - ondata di caldo africano in Europa : +42°C in Spagna - +40°C in Francia e Portogallo ed è solo l’inizio : La nuova ondata di caldo africano in Europa sta per raggiungere il suo picco e già ieri, 22 luglio, sono state registrate le prime elevate temperature sui settori sudoccidentali del continente. Nella Penisola Iberica, il Portogallo meridionale e orientale e la Spagna sudoccidentale e nordorientale hanno fatto registrare le temperature più alte. Quasi raggiunti i +42°C ad Andajur, in Spagna. Almeno 15 le località spagnole che hanno superato i ...

Maltempo - nubifragi - grandine : dall’inizio dell’estate “già 117 eventi Meteo estremi” in Italia : dall’inizio dell’estate sono già 117 gli eventi meteo estremi che hanno flagellato l’Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD sugli eventi estremi. “Il Maltempo – sottolinea la Coldiretti – ha colpito a macchia di leopardo provocando gravi danni in un momento particolarmente ...

Meteo : Lombardia - domani afa - inizio settimana con possibili temporali : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia tempo stabile e molto caldo per la presenza di un promontorio di alta pressione disteso dal Nord Africa all'Europa centrale. domani e lunedì ancora alta pressione tempo stabile in pianura, maggiore variabilità sui monti con rischio crescente di locali ro

Ondata di caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo africano infuoca l’Italia : +41°C in Sardegna - +37°C sulle Alpi - ed è solo l’inizio : L’ondata di caldo africano ampiamente annunciata in tutte le Previsioni Meteo è iniziata oggi sull’Italia con temperature di fuoco. La Regione più calda è la Sardegna, dove il muro dei quaranta gradi centigradi è stato superato in molte località dell’isola. Le temperature massime giornaliere più alte, ancora parziali, sono di +41°C a San Gavino e Sennori, +40°C a Guspini, Asuni, Samugheo, Fenosu e Villa Verde, +39°C a Sassari, ...