Fonte : scuolainforma

(Di lunedì 5 agosto 2019) Per l’anno scolasticoall’inizio delle lezioni, numerosi istituti scolastici si ritroveranno ad affrontare l’annosa questione della penuria di, ATA e perfino del dirigente scolastico. Tra gli insegnanti mancanti, sarannolevacanti per il. Una situazione molto grave se consideriamo come tale figura didattica assicuri agli alunni con disabilità una perfetta inclusione all’interno del sistema scolastico. Sappiamo come il docente di, per diventare tale, debba superare percorsi selettivi e molto complessi. Ma spesso, vista la mancanza di tale figura specializzata, la scelta da parte dei dirigenti scolastici debba vertere su figure professionali valide certo, ma che non vantano l’opportuna specializzazione.: lettera a Bussetti dagli specializzandi alAll’inizio delle lezioni, nel mese di ...

M5S_Camera : Presto 53mila #docenti verranno assunti nelle nostre #scuole! Dobbiamo proseguire su questa strada, per migliorare… - scuolainforma : Docenti: migliaia di cattedre vuote nel sostegno per l’A.S. 2019/2020 - TornareAcasa : RT @TornareAcasa: Assunzioni, il piano straordinario 2015/16 falsato dall'algoritmo: Bussetti ha impiegato 10 secondi per capirlo ma non fa… -