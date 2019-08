Piedi gonfi | rimedi naturali

Fonte : ideegreen

(Di domenica 4 agosto 2019) Isono una condizione molto comune soprattutto nelle donne e, in particolar modo, nel periodo estivo. Vediamo quali sono le cause deie come combattere questo sintomo ricorrendo a. (altro…)Idee Green.

SoniaMystique : E alla fine sono uscita. Tornata alle 4:30 con piedi gonfi e un tam tam in testa. Non ho più l’età. ?? - AndrewCvz : @fuarfa91 Allora volevo fatte nota' che mentre tu stai coi piedi a bagno, noi adesso stiamo ancora a mori' gonfi a… - lacittanews : Gambe e piedi gonfi per il gran caldo? Consigli per stare meglio -