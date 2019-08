Mick Schumacher | prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael Il successo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) È arrivata lain2 per. Il pilotadel Team Prema,del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari), già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno condotto alodierno. Il rookie del Team Prema ha approfittato dell’ottava posizione colta nella Feature Race disputata ieri per prendere il via dal vertice dello schieramento di partenza nella corsa conclusiva del fine settimana. Allo spegnimento dei semafori,jr ha conquistato subito la traiettoria interna per poi difendersi dal giapponese. Poi ha accumulato via via vantaggio fino a mettersi al riparo dagli ...

Eurosport_IT : Papà Michael aveva vinto qui 15 anni fa: ora è il momento della festa per Mick Schumacher, prima vittoria in carrie… - angelomangiante : Giornata speciale per tutto lo sport. Bella notizia vedere oggi uno #Schumacher tornare a vincere. Prima volta in c… - SkyTG24 : F2, Schumacher Jr vince in Ungheria prima gara 15 anni dopo il padre -