Formula 1 | la Ferrari prosegue nella riorganizzazione interna | Binotto cambia approccio

Griglia di partenza Formula 1/ Verstappen - pole Gp Ungheria! Ferrari dietro Mercedes : Griglia di partenza Formula 1: Verstappen, pole Gp Ungheria! La prima della sua carriera. Ferrari dietro Mercedes: la Rossa delude nelle qualifiche.

Formula 1 – Q1 amaro per Leclerc : il pilota Ferrari si gira e finisce contro le barriere - Q2 a rischio [VIDEO] : Charles Leclerc finisce contro le barriere ad inizio Q1: il pilota Ferrari è qualificato per il Q2, ma la sua presenza e in dubbio a causa dei possibili danni alla monoposto Inizia nel peggior modo possibile la sessione di qualifica per la Ferrari nel Gp dell’Ungheria. Charles Leclerc, già qualificato in Q2, continua a spingere e finisce per girarsi e andare fuori pista. Il giovane pilota Ferrari impatta con il retro della monoposto ...

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...

Formula 1 – Vettel deciso in Ungheria : “vicini alla Mercedes - abbiamo del potenziale. Salto di qualità Ferrari? Dico che…” : Sebastian Vettel ottimista per la gara del Gp d’Ungheria nonostante il 13° posto delle FP2: il pilota Ferrari convinto di poter accorciare il gap dalla Mercedes Solo un tredicesimo posto per Sebastian Vettel nelle FP2 del Gp d’Ungheria. Dopo la buona prova del Gp di Germania, con annessa rimonta dall’ultima alla seconda posizione, il pilota tedesco non sembra aver iniziato al meglio il weekend di Budapest, al quale però ...

Formula 1 - Gasly non si monta la testa : “Mercedes molto veloci - le Ferrari invece si sono nascoste” : Il pilota francese ha chiuso al comando la seconda sessione di libere, preparandosi dunque al meglio per la giornata di domani “credo che sarà una battaglia molto ravvicinata domani. Con queste condizioni imprevedibili è inutile stare molto a pensare, vedremo come andranno le cose“. Pierre Gasly è già concentrato su ciò che lo aspetta domani, quando a Budapest si tornerà in pista per le qualifiche del Gp ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba le Ferrari : “siamo competitivi - solo la Mercedes è un pizzico davanti” : Il pilota della Red Bull si è detto soddisfatto del lavoro svolto oggi, piazzando solo la Mercedes davanti alla Red Bull in vista della gara di domenica Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 del Gp d’Ungheria, il pilota olandese si ferma a 55 millesimi dal compagno di squadra Gasly, tenendo dietro le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Ottima prestazione per il vincitore del Gp di Germania, felice e soddisfatto ...

Formula 1 - la Ferrari al lavoro per blindare Leclerc : le prime indiscrezioni sul rinnovo del monegasco : Il team di Maranello ha avviato la trattativa con Leclerc per il rinnovo di contratto, il pilota monegasco punta ad un sostanzioso ritocco dell’ingaggio Prima stagione alla guida della Ferrari molto positiva, tra grandi prestazioni e prove davvero convincenti che stanno spingendo il Cavallino a puntare tutto su Leclerc. photo4/Lapresse Nonostante gli errori e gli incidenti causati da un pizzico di inesperienza, il monegasco ha ...

Formula 1 - Verstappen lancia la sfida a Hamilton : “Mondiale difficile ma ci proverò. Ferrari? Senza i problemi tecnici…” : Il pilota olandese ha parlato della possibilità di vincere il titolo mondiale, sottolineando però come sia difficile spodestare Hamilton E’ Senza dubbio il pilota del momento, considerando anche la vittoria ottenuta ad Hockenheim nell’ultimo week-end di gara, ma per quanto riguarda il titolo mondiale Max Verstappen non ci crede poi così tanto. Photo4/LaPresse L’olandese ovviamente ci proverà, ma recuperare 63 punti ad ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “ad Hockenheim un 2° posto grandioso - ma la Ferrari ha grossi problemi” : Sebastian Vettel commenta l’esito della gara di Hockenheim: il pilota tedesco si approccia all’Ungheria con una grande iniezione di fiducia ma consapevole di qualche problema di troppo in casa Ferrari Una gara davvero particolare quella disputata da Vettel ad Hockenheim. Nella sua Germania, il pilota Ferrari è stato costretto a partire dall’ultima posizione a causa di un problema avuto durante le qualifiche. La gara di ...

Formula 1 – Verstappen e la verità sul suo futuro - Max sincero : “Ferrari? Ho sempre voluto essere…” : Max Verstappen sincero sul suo futuro: le parole dell’olandese della Red Bull sulle recenti voci di mercato Niente pausa per i piloti di Formula 1: dopo l’incredibile gara di domenica ad Hockenheim, i campioni delle 4 ruote sono nuovamente pronti a salire a bordo delle loro monoposto per un nuovo round della stagione 2019. Reduce dalla vittoria al Gp di Germania, Verstappen è motivato a continuare a far bene con la Red Bull, ...

Formula 1 - Toto Wolff non si fida della Ferrari in vista di Budapest : “vi dico cosa mi preoccupa” : Il team principal della Mercedes ha parlato in vista del prossimo appuntamento di Budapest, mettendo nel mirino la Ferrari Un fine settimana da dimenticare, concluso con due soli punti arrivati peraltro grazie alla sanzione inflitta a Giovinazzi e Raikkonen. La Mercedes lascia la Germania decisa a riscattare il disastro di Hockenheim, puntando con decisione il Gp d’Ungheria, ultimo appuntamento prima della sosta ...

Mercato Formula 1 - clamorosa decisione della Ferrari : secco no a Hamilton e Verstappen! : Stando ad alcuni rumors di Mercato, la Ferrari avrebbe rifiutato le candidature di Hamilton e Verstappen preferendo puntare su Leclerc Le rivelazioni sono davvero clamorose e, se confermate, renderebbero il Mondiale del 2021 davvero entusiasmante. Il Mercato piloti resta bloccato per quanto riguarda la prossima stagione, preparando però i botti per quella successiva quando scadranno i contratti dei big. I team stanno già programmando il ...

Formula 1 - la Ferrari non impara dai suoi errori : il sorprendente retroscena che fa infuriare i tifosi : Il guaio all’intercooler che ha fermato Vettel nelle qualifiche del Gp di Germania si era già manifestato in Francia, condizionando anche quella sessione di qualifiche Il secondo posto ottenuto da Vettel in Germania, al termine di una furiosa rimonta dall’ultima posizione, ha un po’ cancellato il disastro delle qualifiche. Lapresse Il doppio problema occorso prima al tedesco e poi a Leclerc ha condizionato l’intero ...

Formula 1 – Rosberg difende Vettel - le affermazioni di Binotto non piacciono al tedesco : “la Ferrari non è in grado di…” : Nico Rosberg non ci sta: l’ex campione del mondo difende il connazionale Vettel, il tedesco non ha apprezzato le recenti affermazioni del team Ferrari Finalmente un sorriso per Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari è riuscito in un’incredibile rimonta, domenica nel suo Gp di casa, ad Hockenheim, davanti agli occhi dei suoi tifosi. Partito dalla 20ª posizione, Vettel ha ritrovato il podio, salendo sul secondo gradino dopo ...