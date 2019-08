Su un volo aereo l’hostess entra nella cappelliera | cosa è accaduto dopo

Tragico incidente aereo in Pakistan : velivolo militare si schianta sulle abitazioni - è strage : Il drammatico schianto, avvenuto in un quartiere residenziale della città di Rawalpindi, ha innescato anche un devastante incendio. Almeno 19 persone sono morte compresi i cinque militari a bordo dell'aereo impegnato in una operazione di addestramento, mentre sono decine i feriti. Alcuni cadaveri trovati carboniczzati.Continua a leggere

«Hai guardato un’altra donna» - fidanzata picchia il compagno sull’aereo e vengono fatti scendere dal volo : La fidanzata fa una scenata di gelosia al compagno durante il volo e i due vengono cacciati dall’aereo. La coppia che stava volando con l’American Airlines in partenza da Miami e diretto a Los Angeles è stata protagonista di una violenta lite davanti a tutti i passeggeri che ha costretto il personale del volo ad allontanarli. La donna ha accusato il compagno di aver guardato un’altra donna, subito dopo ha iniziato a insultarlo ad alta voce ...

Momenti di terrore sul volo del Palmeiras : vento troppo forte - l’aereo non riesce ad atterrare a Mendoza : Momenti di paura sul volo che avrebbe dovuto portare il Palmeiras a Mendoza (Argentina) per la partita di Copa Libertadore contro il Godoy Cruz: il vento troppo forte ha impedito per 2 volte l’atterraggio I giocatori del Palmeiras se la sono vista brutta, specialmente con il ricordo della tragedia della Chapecoense ancora troppo vivo nella mente di tutti i brasiliani. Scene di panico sull’aereo che avrebbe dovuto portare la ...

Svezia - dramma in volo : aereo pieno di paracadutisti si schianta - nove morti : La tragedia è costata la vita a tutti gli occupanti del velivolo, nove persone. L'aereo era pieno di paracadutisti che dovevano essere trasportati in quota per un lancio quando è avvenuto il dramma. Si è sentito uno scoppio poi il velivolo è precipitato repentinamente.Continua a leggere

Turbolenze in volo - aereo Air Canada deviato alle Hawaii : decine di passeggeri feriti : Un aereo della compagnia Air Canada ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Honolulu, nelle Hawaii, a causa di gravi e improvvise Turbolenze. Il volo da Vancouver era diretto a Sydney. In 35 sono rimasti feriti: “Molte persone hanno sbattuto contro il tetto dell’aereo, in tanti urlavano”, ha raccontato un passeggero.Continua a leggere

Ryanair - il volo si trasforma in incubo : 70 passeggeri ubriachi urlano e vomitano per tre ore nell'aereo Video : Un volo Ryanair da Manchester diretto a Zara, in Croazia, si è trasformato in un vero e proprio incubo per passeggeri ed equipaggio, costretti a sopportare per tutto il volo ? circa tre...

Boston - esplode un caricabatterie sul volo New York-Londra : fiamme e terrore sull'aereo FOTO e VIDEO : esplode un caricabatterie, fiamme e panico su un aereo in volo sull'Oceano Atlantico. Un incendio a bordo di un volo intercontinentale Virgin Atlantic da New York a Londra ha costretto a un...

Partito il volo più breve con l’aereo più grande del mondo : da Dubai a Muscat in 40 minuti con 519 passeggeri [FOTO] : Emirates ha lanciato un doppio servizio giornaliero con l’A380 – il celebre velivolo a due piani – da Dubai a Muscat (Oman). I voli EK 862 e EK 864, atterrati oggi, sono stati accolti con il tradizionale saluto con i cannoni ad acqua e offriranno ai viaggiatori da e verso l’Oman più possibilità di scelta, comfort e lusso. Questo servizio sarà il più breve al mondo con l’aereo più grande al mondo: percorrerà infatti solo 340km a tratta per ...

Schiaffi tra sorelle sull'aereo a Brindisi. Il volo parte in ritardo di un'ora tra le proteste dei passeggeri : Lite e Schiaffi tra sorelle a bordo dell’aereo che parte con oltre un’ora di ritardo tra le proteste degli altri passeggeri. È accaduto nella giornata di ieri a Brindisi, su un velivolo della compagnia RyanAir diretto ad Orio al Serio. A riportare i dettagli della vicenda è il Quotidiano di Puglia.Il decollo era previsto alle 12.45 ma è avvenuto soltanto alle ore 14 per via della litigio tra due sorelle che, ...

Si addormenta durante il volo - la dimenticano chiusa in aereo : "Esperienza terrificante" : Tiffani, questo il nome della giovane, ha raccontato ai media canadesi di essersi addormentata durante un volo dal Quebec a...

