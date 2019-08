Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Il ministro Salvini intervistato dalla Stampa “si assume le responsabilità” del post contro una rom che lo avrebbe minacciato e a cui avrebbe dato della “”. Reazione del titolare del Viminale che aveva sorpreso e suscitato polemiche.Ecco il passaggio del colloquio.Fra la “” e la rissa verbale con il videomaker non le sembra di aver esagerato?Io bado alla sostanza e non alla forma. Ma lei è un ministro della Repubblica, non l’uomo della strada.Già, ma nessun politico o giornalista dice mai che questo ministro ha ricevuto più di duecento minacce di morte. Quanto alla signora che si augura la mia scomparsa, pare che abbia numerosi precedenti. Insomma, niente scuse.Macché. Mi assumo completamente la responsabilità delle mie parole.

AndreaUsvi : @HuffPostItalia E io non mi scuso del darti del razzista e fascista. - Mikstorm2 : RT @HuffPostItalia: 'Non mi scuso per la 'zingaraccia'' - HuffPostItalia : 'Non mi scuso per la 'zingaraccia'' -