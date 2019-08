Nainggolan | che stoccata all’Inter | “mi hanno ceduto perchè sto sul cazzo a qualcuno…”

Calciomercato Cagliari – Nainggolan pronto al ritorno in rossoblu - che frecciata all’Inter : “gli dimostrerò che…” : Nainggolan, che frecciatina all’Inter: il belga motivato a far bene con la maglia del Cagliari Radja Nainggolan ormai è pronto a dire addio all’Inter: un’ultima cena con gli amici più stretti nerazzurri e poi il Ninja partirà alla volta di Cagliari per cominciare una nuova avventura in rossoblu. Il calciatore belga è motivato a far bene, in particolar modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “ho fatto una scelta ...

Calciomercato Inter – Suning dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari : lunedì le visite mediche : L’Inter dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari: il calciatore si allenerà nel weekend ad Assemini e nella giornata di lunedì effettuerà le visite mediche Ultimi dettagli sistemati, Radja Nainggolan sarà presto un giocatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Suning ha dato l’ok definitivo per la cessione del centrocampista belga al club sardo. Nainggolan nelle prossime ore lascerà l’Inter ...

Calciomercato Fiorentina - Nainggolan ha detto sì : arriva anche Schick : Calciomercato Fiorentina- Fiorentina scatenata sul mercato, dopo l’affare Boateng i viola sarebbero pronti a mettere le mani anche su Nainggolan. Il centrocampista dell’Inter avrebbe dato il suo ok al trasferimento in maglia viola e sarebbe pronto a dire sì. Secondo quanto riportato da “Sky Sport“, la Fiorentina potrebbe accelerare l’operazione nel corso delle prossime ore […] L'articolo Calciomercato ...

Inter - Antonio Conte ne fa fuori un altro. Dopo aver escluso Icardi e Nainggolan - boccia anche Perisic : Vi sveliamo un segreto che non sa nessuno: a Conte piace molto Lukaku. Lo vuole proprio. Ve ne sveliamo un altro, una sorta di scoop che ci sentiamo di dare: Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto Inter. Ne aggiungiamo ancora uno, l' ultimo, il più fresco e prezioso: anche Perisic può iniziare

Nainggolan Cagliari : potrebbe essere un sogno che diviene realtà : Il Cagliari sta aspettando di chiudere per Naithan Nandez in arrivo dal Boca Juniors. I sardi tengono sempre vivi i contatti per cercare di portare a casa Defrel, ma intanto seguono anche un sogno. Il presidente Tommaso Giulini vorrebbe provare a costruire una squadra più forte rispetto a quella dello scorso campionato. In questi giorni in città sta circolando una voce insistente, poi riportata anche da tanti siti specializzati. Si parla di un ...

Inter – Diramata la lista dei convocati di Conte per la tournèe in Asia : c’è anche Nainggolan : Nainggolan alla volta dell’Asia: il belga partirà con l’Inter per la tournèe di Singapore Se pochi giorni fa Radja Nainggolan, così come accaduto ad Icardi, era stato rispedito a casa dal raduno dell’Inter a Lugano, oggi arrivano notizie che fanno sperare il calciatore belga. Il nome di Nainggolan infatti è nell’elenco dei 27 giocatori nerazzurri convocati da Conte per la tournèe in Asia. anche se il calciatore ...

Dopo Icardi anche Nainggolan lascia il ritiro di Lugano : Due giorni fa è toccato a Mauro Icardi lasciare il ritiro di Lugano, di comune accordo con l’Inter. Ora è la volta di Nainggolan. Il belga non è stato convocato per l’amichevole vinta 2-1 contro la squadra di casa ed è tornato a Milano per stare vicino alla compagna Claudia Lai, che qualche giorno fa ha raccontato della sua malattia sui social. I tifosi nerazzurri presenti in Svizzera hanno manifestato la loro solidarietà al Ninja ...

Claudia Nainggolan e il tumore : «Grazie a tutti coloro che mi stanno incoraggiando» : Claudia Nainggolan ringrazia tutti su Instagram. La moglie del centrocampista dell?Inter ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di supporto e di incoraggiamento dopo la terribile...

"Ho iniziato la chemioterapia". La moglie di Nainggolan annuncia la sua malattia : "È da un mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo... È da un mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo". Sono queste le intense parole con le quali Claudia Lai, 37 anni, moglie del centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, ha rivelato su Instagram, dove conta quasi 54 mila follower, la propria battaglia contro il cancro. ...

Dramma Nainggolan - la moglie : “Da oggi inizio la chemio” : Dramma in casa di Radja Nainggolan. La moglie Claudia Lai, mamma delle sue due figlie, annuncia su Instagram la sua malattia con un lungo post. "E' da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese - racconta la moglie del centrocampista belga - che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate ...

