Il grande gelo tra Conte e Salvini

Attenti al Boyfriend di Ariana grande - una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo! : Boyfriend di Ariana Grande rinnova la collaborazione con Social House. L'artista di Boca Rota è quindi tornata a far sentire la propria voce con un nuovo singolo che ha rilasciato a cominciare dal 2 agosto, con tanto di video ufficiale nel quale dà una sua interpretazione plastica del testo del brano. I Social House tornano quindi a collaborare con Ariana Grande dopo 7 Rings e Thank You, Next, che ha rilasciato nel mese di ...

Ariana grande : il video di “Boyfriend” insegna che è meglio non farla ingelosire : I Social House ne sanno qualcosa The post Ariana Grande: il video di “Boyfriend” insegna che è meglio non farla ingelosire appeared first on News Mtv Italia.

I ministri del grande gelo : Il Grande gelo fra Matteo Salvini e Elisabetta Trenta inizia al mattino e non si interrompe neppure a tarda sera quando, in occasione della cerimonia per il 202 esimo anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria, il vicepremier si ritrova faccia a faccia con la sua collega di governo che, stamane dalle colonne del Corriere della Sera, ha aperto un vero e proprio scontro in merito alla operazione Sophia. Che secondo il parere ...