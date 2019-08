Traffico Roma del 02-08-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA IGEA DIREZIONE TRIONFALE ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA PROSPERO FARINACCI DIREZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI perIN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINANINA ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DEL MURO TORTO CON CHIUSURA ALIN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO. BUS SOSTITUIVI ANCHE PER ...

