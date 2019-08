Sviluppismo e sovranismo non s’attagliano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma. I leader nazional-populisti sono solitamente criticati per la mancanza di un programma politico che vada oltre le diatribe sugli immigrati, le minoranze, le élite. Un programma che indica alla popolazione vari “nemici del popolo”, soprattutto immaginari. E’ un programma negativo che però – da

Dalla Rete Google News

Il Foglio

Il governo promette di non aumentare le tasse ma non dice come. E alle audizioni preliminari piovono critiche.