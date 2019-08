‘Ndrangheta | catturato il boss Domenico Crea | tra i latitanti più pericolosi

Fonte : blogo

(Di venerdì 2 agosto 2019) Fine della latitanza per. Il presuntodella cosca egemone a Rizziconi legata con la potente famiglia Alvaro di Sinopoli, nel reggino, è statogiovedì sera., alla macchia dal 2015, ricercato per associazione mafiosa ed estorsione, deve scontare una condanna definitiva a 21 anni di carcere.Ieri gli investigatori dopo certosini pedinamenti e appostamenti hanno avuto la certezza che illatitante si nascondesse in una villetta a Santa Domenica di Ricadi (VV), quindi il blitz e l’arresto ditrovato in compagnia della moglie e delle due figlie minori.In casa anche cinquemila euro in contanti.era nell'elenco deipiùstilato dal ministero dell’Interno. Sulle sue tracce da oltre tre anni c’erano gli uomini della Squadra mobile della polizia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Servizio centrale operativo e ...

