Incendi | l’Artico sta bruciando | fuoco in Alaska | Groenlandia e Siberia | “mai successo

(Di venerdì 2 agosto 2019)sta. Grandi fasce del tradizionalmente freddo Artico vengono consumate da un incredibile numero didalla Russia allae all’. “artici: la combinazione di queste due parole è ancora insolita nel mio campo della scienza degli. Gliartici sono rari, ma non sono senza precedenti. Quello che è senza precedenti è il numero diche si stanno verificando. I satelliti intorno al pianeta non avevano mai visto prima questo livello di attività”, afferma Guillermo Rein dell’Imperial College London. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, alcune immagini satellitari degliche stanno devastando l’Artico. Senza precedenti, dunque, ma non senza una spiegazione.si sta riscaldando al doppio della velocità rispetto al resto del pianeta, portando all’essiccazione della vegetazione, che ...

