Tutti contro tutti | soprattutto contro Biden

Bestemmia e inveisce contro Tutti! Incidente Alcamo - papà si sveglia dal coma : Pare che il 34enne non ricordasse nulla di quanto accaduto lo scorso 13 luglio sulla A29 all’altezza di Alcamo (Trapani). Neanche la diretta Facebook pochi minuti prima della tragedia che ha tolto la vita a Francesco, 13 anni, e ad Antonino, 9 anni. L'uomo, risultato positivo alla cocaina, deve rispondere del reato di duplice omicidio stradale con l’aggravante di aver commesso il fatto sotto gli effetti di stupefacenti.\\Si è svegliato dal ...

Tutti contro beoutQ : «È furto di proprietà intellettuale» : Dura presa di posizione delle principali leghe calcistiche contro il fenomeno beoutQ in Arabia Saudita. FIFA, AFC, UEFA, Bundesliga, LaLiga, Premier League e Lega Serie A hanno infatti rilasciatato un comunicato riguardo alle attività di beoutQ in Arabia Saudita «Noi, titolari dei diritti di diverse competizioni calcistiche, condanniamo collettivamente nel modo più forte possibile il […] L'articolo Tutti contro beoutQ: «È furto di ...

Milano contro il consumo di plastica : borracce di alluminio a Tutti i bimbi di elementari e medie : Per contrastare l’uso della plastica, Milano parte dalle scuole: a settembre l’amministrazione regalerà borracce di alluminio a tutti i bambini delle elementari e delle medie. Il sindaco Beppe Sala, che come ha annunciato nei giorni scorsi ha deciso di “accorpare le deleghe relative alla Transizione Ambientale e di prenderle direttamente in carico”, ha precisato che “ecologia e sostenibilità continueranno a ...

Sky – Ancelotti : “Gara ordinata e intelligente contro i campioni d’Europa - finiamo la preparazione con il sorriso - sul mercato c’è voglia da parte di Tutti” : Carlo Ancelotti, dopo la grande vittoria per 3-0 contro il Liverpool in amichevole a Edimburgo è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “Vittoria un po’ inaspettata, è stata una gran bella partita, approcciata con la giusta mentalitá Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare inutilmente, siamo ...

Vincenzo Nibali - il Maestro dell’Epica che scalda i cuori : fenomeno antologico - imprese memorabili. Al Tour de France contro Tutti : La missione di uno sportivo è quella di suscitare emozioni, il compito di un fuoriclasse è quello di ergersi a idolo ispirando il grande pubblico e le generazioni future, il ruolo di un fenomeno è quello di regalare delle perle di rara bellezza capaci di entrare nell’antologia dello sport segnando un’epoca, l’obiettivo di un Campione non è semplicemente quello di vincere e dominare ma di farlo in maniera unica, suggestiva, ...

Alessandro Di Battista - asse con Davide Casaleggio : "Non si governa a Tutti i costi" - rivolta contro Di Maio : "Nessuno mi ha avvisato del video di Giuseppe Conte sulla Tav e soprattutto questa è la riprova che non si governa a tutti i costi", ha tuonato Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, che pare non aver preso benissimo la decisione del premier sulla Torino-Lione. Dello stesso

Conti correnti 2019 : Tutti i controlli antievasione in arrivo : E’ pronta a partire la nuova “superanagrafe” dei Conti correnti 2019, prevista a suo tempo con il decreto Salva-Italia (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011), e dopo una serie di passaggi tecnici (tra cui l’adesione delle banche, la messa a punto del software, il via libera del Garante della Privacy) si appresta ad essere operativa, e consentirà all’Agenzia delle Entrate di controllare i Conti correnti anche delle persone fisiche. Tale ...

“Fai schifo!”. Tutti contro Veera Kinnunen (e Dani Osvaldo) : Galeotto fu Ballando con le stelle: tra Pablo Daniel Osvaldo, il musicista argentino ex calciatore, e la sua ballerina-partner della trasmissione, la biondissima Veera Kinnunen, è scoppiato l’amore. La coppia ha partecipato all’edizione del 2019 del programma condotto da Milly Carlucci classificandosi al terzo posto ex aequo con Milena Vukotic. I due hanno in qualche modo ufficializzato la relazione attraverso Instagram, in cui si sono ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

Vercelli - esponente di Fdi contro i gay : "Ammazzateli Tutti" : Parole shock su Facebook da parte di Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli e membro dell'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Commentando un articolo del senatore Pillon del 2018 relativo alle famiglie arcobaleno, Cannata scrive: "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili". Immediate le reazioni e tantissime le segnalazioni a Facebook, con il post che è stato rimosso ...

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : Tutti contro Bill! : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Brooke, Liam e Wyatt difendono Bill! Justin mette in difficoltà Thorne… Anticipazioni Beautiful: dopo le nozze di Katie e di Thorne, ha inizio il processo contro Bill Spencer per la custodia di Will… L’unica a difendere il magnate è Brooke! Ma… ecco il colpo di scena! Ci saranno momenti molto difficili per Bill Spencer! Abituato a vincere ...

