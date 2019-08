Meteo | bomba di caldo nel fine settimana | poi temporali

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) È in arrivo unrovente, ma solo al Sud, nel Centro e nelle isole. Un’ondata diafricano, veloce, ma decisa, colpirà alcune regioni italiane: dal deserto del Sahara arriveranno bollenti masse di aria che alzeranno le temperature fino ai 40° C. L’anticiclone sub tropicale comincerà a fare sentire i suoi effetti da oggi (giovedì), soprattutto in Sardegna. La giornata più calda sarà però quella di venerdì, in particolare in Sardegna, Sicilia orientale, Calabria e Puglia: si raggiungeranno picchi attorno ai 36-38° C. Nelle città del Centro, ad esempio a Roma e a Firenze, la temperatura arriverà intorno ai 34-35°C. Sulle coste, il clima sarà mitigato dalla brezza marina. Nel Nord Italia, invece, le masse d’aria calda sahariana non faranno sentire i loro effetti, anche perché le correnti atlantiche, più miti ed umide, condizioneranno maggiormente il quadro. ...

