La faida delle donne non è finita | i killer si allenano con sagome femminili

Fonte : ilmattino

(Di giovedì 1 agosto 2019) Le, colpire le. Allenarsi all?alba nei boschi della valle di Lauro, puntare contro un manichino che indossa un corpetto e una cintura e fare fuoco. Un poco per affinare la mira, ma...

MatteDj23 : @shockthegalgo potrei dire delle cose che è meglio evitare per il bene del tuider, altrimenti verrebbe fuori una faida che durerebbe mesi - C19official : @pier_1986 @DottorStrowman La faida con HHH però è stata una delle migliori degli ultimi anni, se non la migliore - santewrestling : RT @MSpekled: @santewrestling Esatto, speriamo davvero in un match degno delle loro capacità!! Possono concludere una faida, magari non riv… -