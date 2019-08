Juventus | continua la preparazione di Cristiano Ronaldo e compagni alla Continassa

Serie A - tra un mese il calcio di inizio. Nelle quote di Sisal Matchpoint continua il dominio Juventus : il nono scudetto bianconero è a 1.48 : Inizia il countdown per l’avvio del campionato, a un mese dal fischio di inizio della Serie A ci si interroga se verrà interrotto il dominio Juventus che dura ormai da 8 anni e, eventualmente, da chi. Allenatori a parte – sono tante le novità sulle panchine, da Sarri a Conte, da Fonseca a Giampaolo – sul mercato per ora è proprio la Juve la squadra che ha sferrato il colpo più grande, con il difensore olandese De Ligt. Le avversarie sono ...

Inter - Icardi continua la guerra ai nerazzurri : vorrebbe solo la Juventus : In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti è fuori dal progetto ed è rimasto fuori anche dalla tournéé in Asia, restando a Milano a svolgere un lavoro specifico per ritrovare la condizione fisica. Durante il ritiro a Lugano, infatti, il giocatore è sembrato in ritardo rispetto ai compagni. L'argentino è in uscita ma al momento non sembra esserci ancora un club che soddisfi le sue ...

Calciomercato Milan - si continua a lavorare per Demiral : intensificati i contatti con la Juventus : Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il ...

Juventus - continua l’effetto Ronaldo : le parole di Giorgio Ricci sui ricavi : L’effetto Ronaldo continua a farsi sentire. E’ l’opinione del Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo Flagship Store bianconero in corso Matteotti a Milano: “L’effetto Ronaldo c’è ancora, anche sulla maglia nuova, siamo contenti. Ovviamente ha portato l’asticella molto più in alto, quindi diciamo che battere i numeri ogni anno è ...

SARRI ALLENATORE Juventus/ Il giallo continua : ma spunta vice e giorno della firma... : SARRI ALLENATORE della JUVENTUS? Secondo i rumors firma e annuncio delll'accordo avverrà giovedì. Però le voci su Pep Guardiola non cessano...