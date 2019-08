Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 1 agosto 2019) La Giunta Capitolina, con la Delibera n. 148 immediatamente eseguibile, approvata nella riunione del 30 luglio, ha determinato l’approvazione di un Protocollo ditraCapitale e la Federazione Italiana Gioco Calcio () per la definizione di un progettoche, valorizzando il complesso immobiliare ‘Salaria Sport Village’, sito in Via San Gaggio 5, … L'articolodila “casanazionali”

CalcioFinanza : Intesa Figc-Comune di Roma, nasce la “casa delle nazionali” - stanislaolauric : La Figc sceglie, d'intesa con il sindaco Orlando, il momento meno opportuno per riportare la Nazionale di calcio a… -