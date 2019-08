Il segreto per vivere a lungo? Non sposarsi” Parola di Louise | 107 anni

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Ecco svelato il piano di Fernando per distruggere Puente Viejo... : Abbiamo visto Fernando scrivere una misteriosa missiva in cui comandava la distruzione di Puente Viejo, scopriamo in cosa consiste il suo piano!

Il segreto - anticipazioni spagnole : probabile l'addio di alcuni personaggi tra cui Maria : Le trame spagnole de Il Segreto sono attese da una fase a dir poco rivoluzionaria, in quanto contrassegnata da una lunga serie di novità all'interno del cast. A partire dal mese di settembre, infatti, avrà luogo un salto temporale che garantirà uno spostamento di circa cinque anni delle vicende dei vari protagonisti. Ciò, da un lato, garantirà la permanenza di alcuni volti amati tra i quali l'insostituibile Donna Francisca, dall'altro renderà ...

Il segreto e Beautiful : le telenovele subiranno lo stop per due settimane dal 5 agosto : Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto delle telenovele Il Segreto e Beautiful su Canale 5. Le ultime novità ufficiali di queste ore annunciano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso, Mediaset ha pensato bene di mettere le due soap, da anni seguite ...

Il segreto Anticipazioni 31 luglio 2019 : Fe rivela a Mauricio perché Faustino la perseguita... : Mentre Antolina rosa dalla gelosia agisce contro Alvaro, Don Berengario assalito dai rimorsi vorrebbe confessare. Fe invece, preda della paura, chiede aiuto a Mauricio.

Anticipazioni Il segreto - soap sospesa dal 5 agosto per la pausa estiva : torna a fine mese : Novità in vista per tutti gli appassionati della soap opera spagnola Il Segreto, che prosegue con successo la messa in onda su Canale 5. Quest'anno, a differenza delle annate precedenti quando la soap veniva 'spremuta come un limone' da Mediaset in tutte le fasce orarie, si è optato per la sospensione durante il caldo mese di agosto, proprio come accade con un'altra soap opera molto amata e seguita dal pubblico: Beautiful. Il Segreto: da lunedì ...

Il segreto Anticipazioni 30 luglio 2019 : Antolina furiosa con Carmelo per l'offerta fatta ad Alvaro : Antolina se la prende con Carmelo per aver affidato il posto di medico di Puente Viejo ad Alvaro, l'ex ancella teme infatti che Elsa rimanga in città per stare accanto al dottore.

Il segreto - nuovo salto temporale : chi non ci sarà - nuovi personaggi : Anticipazioni spagnole Il Segreto, salto temporale di 5 anni: i protagonisti presenti Il Segreto si rinnova per una dodicesima stagione a settembre e lo fa con un bel salto temporale di 5 anni. Come accade solitamente in queste situazioni, ci sono personaggi che restano e altri che se ne vanno. Non solo, il pubblico spagnolo […] L'articolo Il Segreto, nuovo salto temporale: chi non ci sarà, nuovi personaggi proviene da Gossip e Tv.

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Alvaro - pentito - chiede perdono ad Elsa : Dopo le nozze Elsa riceverà una lettera del dottore, in cui le verrà chiesto un incontro. La Laguna accetterà...

Spoiler Il segreto al 2/8 : Don Berengario ha i sensi di colpa per aver ucciso Lamberto : Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera spagnola 'Il segreto' che vanno da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Alvaro. Quest'ultimo accetterà di diventare il dottore di paese dopo aver ricevuto la proposta dal primo cittadino e tale novità provocherà dei pensieri nella mente di Antolina. La bionda verrà a conoscenza del pettegolezzo raccontato da Dolores e userà questo ...

Il segreto - anticipazionial 2 agosto : Faustino ricatterà Fe Perez : La settimana prossima andranno in onda, sempre su Canale 5, nuove puntate della soap opera spagnola il segreto. Secondo le ultime anticipazioni, nelle puntate che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto, il dottor Alvaro Fernandez accetterà l'incarico di medico ufficiale di Puente Viejo. Invece, Antolina Ramos continuerà a far credere a suo marito Isaac che tra Elsa e Alvaro c'è del tenero. Intanto, Julieta non riuscirà a superare le violenze ...

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Julieta e Saul escono di scena. Ecco perchè... : Presto assisteremo all'addio di una delle coppie più amate della soap, Saul e Julieta diranno addio per sempre agli amici di Puente Viejo.