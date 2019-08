Il problema del sud è che ci sono più emigranti che immigrati

Riforma della Giustizia - Bonafede : “Tanti ‘no’ della Lega. Il vero problema è la prescrizione?” : Dopo oltre otto ore di scontri e tensioni sulla Giustizia, in una giornata andata avanti tra vertici ristretti e allargati a Palazzo Chigi, prima e durante un Consiglio dei ministri due volte sospeso e poi terminato oltre la mezzanotte, M5s e Lega trovano l’escamotage giuridico per tentare almeno di rinviare la faida. Certo, non basta per sbloccare lo stallo sulla Riforma penale, approvata soltanto ‘salvo intese’. Né per ...

Riforma dello sport - Giovanni Malagò al Senato : “Il DDL con deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo crea un serissimo problema con il CIO” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dinanzi alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato circa il ddl che prevede deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Ecco quanto riporta l’ANSA. Dure ed importanti le parole del numero uno del CONI sulla Riforma dello sport: “crea un ...

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : il problema è più grave del previsto : Infortunio Iago Falque – tegola per il Torino in vista dei prossimi incontri, l’Infortunio dell’attaccante Iago Falque è più grave del previsto, il calciatore ha subito una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra, l’attaccante salterà sicuramente la gara di ritorno contro il Debrecen. “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita ...

La morte di Mario ce lo insegna : il problema delle nostre città è il mercato della droga non i migranti : La tragica vicenda del carabiniere ucciso – i fatti e il loro trattamento mediatico – è, dolorosamente, esemplare. Ci mette di fronte, con fastidiosa, perturbante evidenza, i punti oscuri e deboli del nostro mondo: un orribile compendio che meriterebbe di essere studiato nelle scuole. Eccoli:1. La categorizzazione del presunto colpevole: immediata, totalizzante. Sono stati tutti i nordafricani, ...

Cassano - la stoccata : “Il problema della Roma sono i dirigenti - Baldini decide anche se non compare!” : “sono affezionato alla Roma, ho passato lì cinque anni. Il problema più grande sono i dirigenti: Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che decide sempre anche se non compare mai. Baldini aveva in mente di mandare via Totti appena è tornato a decidere nella Roma: lui non si espone mai, ma decide da Londra. Spero che la società giallorossa possa tornare a livelli altissimi, ma con questi personaggi qui farà fatica: i dirigenti devono ...

Salvini contro Tria : "Se dice no al taglio delle tasse - il problema è lui" : “Se il ministro dell’economia del governo di cui orgogliosamente faccio parte dice che per quest’anno di taglio delle tasse non si parla, e lo facciamo tra un anno tra due anni il problema sono io o è lui. Cosa faccio, una manovra all’acqua di rosa? L’Italia ha bisogno di uno choc fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio 24.L’attacco ...

Cavalieri dello Zodiaco - il problema del reboot è che si rivolge al pubblico americano : https://www.youtube.com/watch?v=QMIixBarYhQ Alla fine, dopo le polemiche preliminari dovuto al cambio di sesso di un personaggio, Knight of the Zodiac, il reboot dei mitici Cavalieri dello Zodiaco made in Netflix è arrivato. Tratta dal manga Saint Seiya, scritto e disegnato da Masami Kurumada tra il 1985 e il 1999 (edito in Italia da Star Comics), questa prima stagione conta 6 soli episodi che tentano però di contenere un arco narrativo ...

“C’è un problema”. Temptation Island - succede durante il falò di Ilaria e Massimo : il commento della conduttrice : Anche questa edizione di Temptation Island sta per terminare ma non senza colpi di scena, nonostante siano rimaste solo 3 coppie. Lunedì 22 luglio è andata in onda la puntata in cui tutte mostrano ormai segni di cedimento e i fidanzati si apprestano ad andare al cosiddetto falò, il confronto finale dopo 21 giorni trascorsi in villaggi separati. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto, anche se non per intero, il falò di Ilaria Teolis e ...

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5S» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...

Il problema del Sud sono i furbetti del Sud : Carlo Lottieri Questo ennesimo scandalo sui cosiddetti «furbetti del cartellino» obbliga a porre attenzione a uno dei miti più assurdi: quello che spinge tanti a preferire il pubblico al privato, a sostenere ogni intervento statale e ogni nazionalizzazione, avversando privatizzazioni e liberalizzazioni. Il motivo principale di questa avversione per la libera impresa, che si converte in un'infatuazione per le logiche parastatali, è ...

Cafù - l’ex calciatore del Milan sommerso dai debiti : “Ho perso cinque case - è un mio problema personale” : FQ Magazine Si schianta col monopattino contro la fermata dell’autobus: 14enne in fin di vita L’ex calciatore di Milan e Roma e capitano del Brasile campione del mondo nel 2002 Cafù sta attraversando un momento difficile a causa dei debiti milionari da cui è sommerso. A dare la notizia è il quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo, secondo cui un ...

Facebook ha un grosso problema con i gruppi di polizia e forze dell’ordine : (foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP/Getty Images) Come fa, sbaglia. Si potrebbe riassumere così il percorso di Facebook negli ultimi anni, incapace di tirarsi fuori dalle continue polemiche che colpiscono la società fondata da Mark Zuckerberg. Dalle fake news a Cambridge Analytica, dalla mancata protezione dei dati all’incapacità di distinguere tra la foto di una persona nuda (e quindi da rimuovere) e un’opera d’arte (o una cover dei Led Zeppelin). Ogni ...

Il problema dell’incontro coi russi non sono i soldi : (foto: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Ieri, 10 luglio 2019, BuzzFeed News ha scosso il mondo con uno scoop giornalistico destinato a far discutere buona parte dell’opinione pubblica occidentale: Gianluca Savoini, ex portavoce dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini, la mattina del 18 ottobre scorso si sarebbe trovato in un hotel di Mosca, lo storico Metropol della Rivoluzione d’ottobre, in compagnia di altri ...

I conti fragili dell'azienda che dovrebbe risolvere il problema rifiuti a Roma : L'ultimo bilancio di Ama approvato risale addirittura al 2016. Sul successivo è in corso una partita politico-giudiziaria che negli ultimi mesi ha portato prima alle dimissioni del vecchio Cda dell'azienda e poi all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Roma. Un contenzioso che al momento blocca il via libera anche del bilancio 2018. Nonostante ormai sia datato, l'ultimo documento contabile fotografa bene la ...